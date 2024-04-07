Adana\'da Aniden Bastıran Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adana'da aniden bastıran dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde ve Kozan ilçesinde dolu nedeniyle trafikte aksamalar oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Aniden başlayan doludan korunmaya çalışan vatandaşlar, iş yeri tenteleri ve apartmanların altına sığındı.
Yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle yollar beyaza büründü.
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başkanlığında 2024 Yılı Nisan Ayı Meclisi toplandı. Meclis üyeleriyle bir araya gelen Mandalinci, Bodrum'un kalkınması için iş birliği ve ortak akılla çalışacaklarını belirtti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Töre, AA'nın ana vatanın sesini duyurmak amacıyla kurulduğunu ve dünyanın en saygın ajanslarından biri olduğunu belirtti.
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