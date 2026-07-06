ADANA'da temmuz ayında aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yaz yağmuruna hazırlıksız yakalanırken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kentte saat 15.30 sıralarında etkili olan sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yaz yağmuruna hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişleri ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken; bazı iş yerlerinin önünü su bastı. Esnaf, biriken suyu paspaslarla tahliye etmeye çalıştı. Suyla kaplanan yollarda ise bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Haber: Yusuf YILDIZ- Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,
Son Dakika › Güncel › Adana'da Aniden Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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