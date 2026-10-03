Adana\'da Anti-Siyonizm Kongresi Gazze gündemiyle sivil insana seslenerek başladı

Adana'da Anti-Siyonizm Kongresi Gazze gündemiyle sivil insana seslenerek başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen Anti-Siyonizm Kongresi, Adana'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla başladı. Tertip Komitesi Üyesi Özmekik, sivil insana seslendiklerini söyleyerek Gazze sürecine dair bilgi verdi; kongre yarın sona erecek.
Adana'da, "Anti-Siyonizm Kongresi" başladı.
Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kongre Tertip Komitesi Üyesi Ahmed Semih Özmekik, programda, kongrelerde sivil topluma değil, sivil insana seslendiklerini söyledi.
Kongrelerin amacının birlikteliği sağlamak olduğunu ifade eden Özmekik, Gazze'de yaşanan süreçle ilgili bilgi verdi.
Kongre yarın sona erecek.
Kaynak: AA
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