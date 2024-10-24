Adana'da Apartman Yıkımı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Adana'da Apartman Yıkımı Davası Devam Ediyor

14 katlı Belük Apartmanı'nın yıkımına ilişkin dava sürerken sanık mühendis duruşmaya katılmadı.

24.10.2024 13:50
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Adana'da 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'un 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin hakkında dava açılan tutuksuz inşaat mühendisinin yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık Abdullah Yeldan katılmadı, müştekiler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkili hakkında uygulanan "konutunu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

Talebi reddeden mahkeme heyeti, sanığın kusur durumuna ilişkin yeni bilirkişi raporu alınması için Konya Teknik Üniversitesine müzekkere yazılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'un yıkılması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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