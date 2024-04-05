Adana\'da bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Sofu Dede Mahallesi 2796. Sokak'taki bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binaya ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürüp dumandan etkilenen bir kadını dışarıya çıkardı.
Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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