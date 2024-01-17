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Adana'da arkadaşını kazara vurarak öldüren sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Adana'da arkadaşını kazara vurarak öldüren sanığın yargılanması devam ediyor

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, arkadaşını tabancayla kazara vurarak öldürdüğünü öne süren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Savcı, sanığın 'olası kastla kasten öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık ise olayın kaza olduğunu iddia etti.

Adana\'da arkadaşını kazara vurarak öldüren sanığın yargılanması devam ediyor
17.01.2024 - 10:46,
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, arkadaşını tabancayla kazara vurarak öldürdüğünü öne süren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.P. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü maktul Fırat Bolkan ve sanık F.P. ile iki arkadaşlarının yemek için buluştuklarını, daha sonra 4 kişinin otomobille sanığın Serinevler Mahallesi'ndeki evine gittiklerini, F.P'nin evinden ruhsatsız tabancasını alıp otomobile bindiği ve bir süre sonra araç seyir halindeyken tabancasını Bolkan'a doğrultup ateş ettiğini belirtti.

Savcı, ayrıca sanığın maktul Bolkan'ı Yüreğir Devlet Hastanesine bırakıp kaçtığını, yapılan tetkiklerde maktulün hastaneye ulaştırılmadan yaşamını yitirdiğini, sanığın olay sonrası ruhsatsız tabancasını Yavuzlar Mahallesi'ndeki sulama kanalına attığını bildirerek, F.P'nin "olası kastla kasten öldürme" suçundan 25 yıla kadar ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar olmak üzere 28 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.P, maktul Fırat Bolkan ile arasında herhangi bir husumetinin olmadığını öne sürerek, "Olay kazayla oldu. Olay nedeniyle pişmanım. Esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlama için süre talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Yüreğir Devlet Hastanesine 7 Mart 2023'te tabancayla vurulmuş halde getirilen Fırat Bolkan'ın (21) hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bolkan'ı hastaneye bırakıp kaçan ve polislerce 8 Mart 2023'te yakalandıktan sonra hakimlikçe tutuklanan F.P, yeni aldığı tabancayı arkadaşına gösterdiği sırada silahın kazara ateş aldığını ve Bolkan'ın vurulduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Adana'da arkadaşını kazara vurarak öldüren sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika


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