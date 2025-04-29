Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti - Son Dakika
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Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti

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Adana'da minibüslerin toplu taşıma kart sistemine yapılan canlı bomba uyarısı paniğe neden oldu. Gözaltına alınan 50 yaşındaki kooperatif çalışanı arkadaşına şaka yapmak amacıyla mesajı gönderdiğini söyledi.

29.04.2025 12:41
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Adana'da dün sabah saatlerinde minibüslerin toplu taşıma kart sistemine bir mesaj gönderildi. Gönderilen mesajda, "Acil durum, Tişört, eşofman yeşil ayakkabı beyaz şapka kırmızı, canlı bomba dikkat" sözlerine yer verildi. Toplu taşıma aracının sürücüleri ve mesajı gören vatandaşlar bir anlık paniğe kapıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın bildirilmesi üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu konuyu araştırmaya başladı. Yapılan araştırma minibüs durağında çalışan K.A'nın (50) yazıyı yazıp toplu olarak sisteme gönderdiği tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli K.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Minibüslere 'canlı bomba' mesajı gönderdi, savunması 'pes' dedirtti

"ŞAKA YAPTIM" DEDİ

Şüpheli K.A. ifadesinde, "Arkadaşlarıma şaka yaptım" dediği öğrenilirken hakkında 'Halkı korku ve paniğe sevk etmek suçundan' işlem yapıldı. Kenan A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA, İHA

Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti
Kaynak: DHA

Teknoloji, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüslere 'canlı bomba' mesajı gönderdi, savunması 'pes' dedirtti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Akkaya:
    serbest birakildiysa devami gelir muz cumhuriyeti oldu ülke 4 0 Yanıtla
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