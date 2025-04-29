Adana'da dün sabah saatlerinde minibüslerin toplu taşıma kart sistemine bir mesaj gönderildi. Gönderilen mesajda, "Acil durum, Tişört, eşofman yeşil ayakkabı beyaz şapka kırmızı, canlı bomba dikkat" sözlerine yer verildi. Toplu taşıma aracının sürücüleri ve mesajı gören vatandaşlar bir anlık paniğe kapıldı.
Olayın bildirilmesi üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu konuyu araştırmaya başladı. Yapılan araştırma minibüs durağında çalışan K.A'nın (50) yazıyı yazıp toplu olarak sisteme gönderdiği tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli K.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli K.A. ifadesinde, "Arkadaşlarıma şaka yaptım" dediği öğrenilirken hakkında 'Halkı korku ve paniğe sevk etmek suçundan' işlem yapıldı. Kenan A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA, İHA
Son Dakika › Güncel › Minibüslere 'canlı bomba' mesajı gönderdi, savunması 'pes' dedirtti - Son Dakika
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