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Adana'da Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Adana'da yaşayan B.Y, evde beslediği kedileri veteriner kliniğine götürdüğü sırada eşi ve kediler için fazla para harcadığı gerekçesiyle eşine hakaret etti. Daha sonra iş yerindeki Atatürk portresine küfrettiği anı cep telefonuyla kaydeden veteriner teknikeri M.N.Ş. şüpheliden şikayetçi oldu. Zanlı, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Adana\'da Atatürk\'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
07.01.2024 - 16:48,  Güncelleme: 16:49
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Adana'da Cumhuriyet'in Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı.

B.Y (53), eşi ve çocuğuyla evde besledikleri kedilerini Güzelyalı Mahallesi'ndeki veteriner kliniğine götürdü.

İddiaya göre B.Y, kediler için fazla para harcadığı gerekçesiyle önce eşine hakaret etti.

Veteriner teknikeri M.N.Ş'nin uyarması üzerine B.Y. bu kez de iş yerindeki Atatürk portresine bakarak küfretti.

Olayı cep telefonuyla kaydeden M.N.Ş. şüpheli B.Y'den şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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