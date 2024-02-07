Adana\'da Ava Çıkan Mahalle Muhtarı Göğsünden Vurularak Öldürüldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde ava çıkan mahalle muhtarı Kadir Sönmez (59), kendisine ait buğday tarlasında göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tufanlı Mahallesi Böğrüdelik mevkisinde meydana geldi. Mahalle muhtarı Kadir Sönmez, tüfeğiyle ava çıktı. Tarla dolayında silah sesi duyan vatandaşlar durumu 112 acil servise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri göğsünden vurulmuş halde buldukları Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sönmez'in yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Evli ve 3 çocuk babası Sönmez'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sönmez'in 3 dönemdir mahalle muhtarı olduğu ve bu dönem de aday olduğu öğrenildi.
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