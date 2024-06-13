Adana'da Baraj Gölü Havzasında Denetim ve Temizlik Çalışmaları

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Adana'nın Karaisalı ilçesindeki baraj gölü havzasında denetim ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Sualtı Arama Kurtarma Timi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri Çatalan Mahallesi'nde çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında bölge atıklardan arındıldı, 300 misina ağı ve 60 sepet tuzağı toplandı.