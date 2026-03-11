Adana\'da Bayram Fiyat Denetimi

Adana'da Ramazan Bayramı öncesinde fırsatçılığı önlemek amacıyla marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Ramazan ayında market, restoran, kafe, fırın ve pastane denetimlerine devam eden Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle denetimlerini artırdı.

Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir markette denetim yapan ekipler, ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatı arasında uyumsuzluğun olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler, marketlerde Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığını da denetledi.

"1 Ocak'tan itibaren yaklaşık 1200 farklı firmada 610 bin ürünü denetledik"

Adana Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek, gazetecilere, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde denetimleri artırdıklarını söyledi.

Ürünleri her açıdan kontrol ettiklerini belirten Gödelek, "Karşılaştığımız herhangi bir uyumsuzlukta her bir ürün için 3 bin 973 lira idari para cezası uyguluyoruz. 1 Ocak'tan itibaren yaklaşık 1200 farklı firmada 610 bin ürünü denetledik. Bu kapsamda arkadaşlarımız her gün sahada, özellikle bayram ve yılbaşı öncesi gibi belirli dönemlerde denetimleri sıklaştırarak devam ediyoruz." diye konuştu.