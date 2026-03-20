Adana'da Bayram Namazı Coşkusu

ADANA'da camileri dolduran binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde Ramazan Bayramı namazı için Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.
Kapalı alanı 20 bin kişilik olan cami, namaza katılan kişiler tarafından tamamen doldu. İçeriye giremeyenler ise caminin açık alanı olan avluda, yere serilen hasırlar üzerinde saf tuttu. Vatandaşlar, dinledikleri vaazın ardından bayram namazını kıldı. Cami çıkışında vatandaşlar birbirleriyle de bayramlaştı.
Haber- Kamera: Eser PAZARBAŞI/ ADANA,
