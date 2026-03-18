Adana'da Bayram Öncesi Güvenlik Denetimi

18.03.2026 01:09
Adana'da, bayram öncesi 2.305 personelle asayiş denetimi yapıldı; Vali olumlu geri dönüşler aldı.

ADANA'da Ramazan Bayramı öncesi emniyet, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı bünyesinde görev yapan 2 bin 305 personelin katılımıyla il genelinde asayiş denetlemesi gerçekleştirildi.

Adana Valisi Mustafa Yavuz'un talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ortaklaşa huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. İl genelinde 2 bin 305 personelin katıldığı uygulamada, sabit nokta yol kontrolleri ile umuma açık mekanlarda denetimler yapıldı.

'VATANDAŞLARDAN GÜZEL DÖNÜŞ ALDIK'

Denetleme noktalarına gelerek görevli personelden bilgi alan Adana Valisi Mustafa Yavuz, vatandaşlarla da sohbet etti. Uygulama hakkında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Yavuz, geçen hafta cuma günü de aynı uygulamanın yapıldığını hatırlattı. İl genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleriyle yapılan uygulamayı gerçekleştirdiklerini aktaran Vali Yavuz, "Gerçekten vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Bugün de hemen bayrama iki gün kala yine il genelinde 15 ilçemizde emniyet, jandarma ve sahil güvenliğimizle 427 araç 2 bin 305 personelimizle sahadayız. Sadece asayiş ekipleri değil, bu an itibariyle narkotik ekiplerimiz ve diğer Yunus ekiplerimizle birlikte Adana'mızın huzuru ve güvenliği için açıkçası mahalle mahalle, sokak sokak arkadaşlarımız hem uygulama yapıyorlar, hem vatandaşlarımızı bu anlamda da tavsiyelerde dinlemiş oluyoruz" dedi.

BAYRAM TEDBİRLERİNİ ANLATTI

Bayram tedbirlerini 13 Mart itibarıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığıyla planlayıp, yürürlüğe koyduklarını aktaran Vali Yavuz, "10 gün boyunca yani bayramdan sonraki pazartesini de kapsayacak şekilde hem asayiş açısından, hem trafik açısından, hem narkotik açısından Yunuslarımızla, tüm unsurlarımıza açıkçası sahada olacağız. Vatandaşımızın huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için bizler çalışmaya devam edeceğiz. Sadece emniyet ve jandarmamızla mı? Hayır. Sizlerle birlikte olacağız Tarım Müdürlüğümüz, gıda denetimleri ile Ticaret Müdürlüğümüz aynı şekilde etiket denetimleriyle, 112'deki arkadaşlarımız vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendirerek bu şehrin huzuru için, bu şehrin güvenliği için, bu şehirde yaşayan 3 milyonluk hemşerilerimizin açıkçası mutluluğu ve refahı için çalışacağız" diye konuştu.

Uygulama, gece yarısına kadar devam etti.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

