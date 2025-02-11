Adana'da Belediye Yetkilisine Silahlı Saldırı: Davada Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Belediye Yetkilisine Silahlı Saldırı: Davada Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Adana\'da Belediye Yetkilisine Silahlı Saldırı: Davada Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, makam odasında çalıştığı personel Mikail Güvenir tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Güvenir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ek hapis cezası istemiyle dava açıldı.

11.02.2025 16:30  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü (40) makam odasında tabancayla vurarak öldüren Mikail Güvenir (45) hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 12 Şubat 2024'te saat 12.00 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi binasında meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan Mikail Güvenir, bir süre makamında sohbet ettiği Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'e ateş etti. Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirlenen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Samet Güdük, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mikail Güvenir, polis merkezine gidip, teslim oldu. Güdük'ün kendisini dolandırdığını iddia eden Güvenir tutuklandı.

Cinayetle ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet savcısı, Mikail Güvenir hakkında 'tasarlayarak öldürme, zincirleme şekilde silahla tehdit, kamu malına zarar verme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

BELEDİYENİN TARLASINI 49 YILLIĞINA KİRALAMAK İÇİN PARA ALDI

İddianamede Mikail Güvenir'in ifadesine de yer verildi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne iş talebinde bulunmak için gittiği dönemde Samet Güdük ile tanıştığını anlatan Güvenir, şunları söyledi:

"Samet'in makam odasında olduğumuz bir sırada 'sizin köyün aşağısında 43 dönüm tarla var, bu tarla eski belediye başkanı Hüseyin Sözlü zamanında alındı. Buraya arıtma tesisi kuracaktık. Şu an belediye tesis kurmuyor. Bu tarlayı sana 49 yıllığına kiralayalım' dedi. 100-150 bin TL birikmiş param olduğunu ve ne kadara kiralayabileceğimi sordum. '1 milyon 500 bin TL'ye sana kiralarız' dedi. Ben de bu parayı bulamayacağımı söyledim. Bu kez 'köyden biriyle ortak olup beraber kiralayabilirsiniz' dedi. Bir gün sonra WhatsApp üzerinden arayarak 'parayı ne yaptın, buldun mu?' dedi. 130 bin TL param olduğunu söyledim. O da '150 bine tamamla' dedi. '130 bin TL'yi getirip vereyim daha sonra üstünü tamamlarım' dedim. Bana 'paraları yumurta kepinin arasına koy, köyden yumurta getiriyormuş gibi davran, seçim bürosuna parayı getir' dedi. Samet'in seçim bürosundaki ofisine geçtim. Yumurta kolisi içinde bulunan 130 bin lirayı kendisi aldı. Bir süre sonra tarla işini sordum. '100 bin TL daha bul halletmeye çalışıyorum' dedi. Bunun üzerine köyde oturan arkadaşım Bozan İpek'e 'Samet isminde bir tanıdığım var, 'Belediyeye ait 43 dönüm tarlayı 49 yıllığına bana kiralayacak, maddi durumum iyi değil, birlikte kiralayıp işletelim mi?' dedim. Bozan da kiralama işlemini kabul etti. Kendisini Samet ile tanıştırmamı istedi ancak Samet kabul etmedi. Samet bizden parça parça para istiyordu. Bu parayı denkleştirerek kendisine götürüyordum. Bir bakkaldan yumurta alıp, olay günü Samet'in odasına geldim, misafirleri vardı. Seçimle ilgili konuşuyorlardı ben dinliyordum. Tam çıkacağım sırada Samet'e 'Ağabey bizim tarla işi ne oldu' dedim. Küfrederek 'Git buradan sonra gel' dedi. Samet'e dönüp 'Hakkım haram olsun' dedim ve belimde bulunan silahı çıkararak 2-3 el ateş ettim. Öldürmek için belediyeye gitmedim. Ateş ederken de amacım kendisini korkutmaktı. Olay ani bir şekilde gelişti."

Davanın duruşması 13 Haziran'da Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülmeye başlanacak.

Kaynak: DHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Belediye, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Belediye Yetkilisine Silahlı Saldırı: Davada Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
18:48 Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 21:35:53. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Belediye Yetkilisine Silahlı Saldırı: Davada Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.