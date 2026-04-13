Adana'da Bıçakla Yaralama Davası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık C.S., müşteki G.Y. ve tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 29 Temmuz 2025'te sanığın, Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir inşaatta gece bekçiliği yapan arkadaşı G.Y. ile alkol aldıklarını belirtti.

İkili arasında bir süre sonra kavga çıktığını anlatan savcı, G.Y.'yi hem olay yerinde hem de hastanenin giriş kapısının yakınında bıçaklayan sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık C.S. savunmasında, G.Y.'nin kendisine hakaret edip saldırdığını öne sürerek, "Arkadaşımın saldırı karşısında kendimi korumak zorunda kaldım. Elimdeki bıçağı göğsüne doğru salladım, hedef gözetmedim. G.Y.'yi hastaneye kadar takip etmedim." beyanında bulundu.

Müşteki G.Y. ise "Sanığa küfretmedim. Beni hastaneye kadar takip etti. Hastane önünde kendisi tarafından tekrar bıçaklandım. Şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.