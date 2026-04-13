Adana'da Bıçakla Yaralama Davası
Adana'da Bıçakla Yaralama Davası

13.04.2026 10:12
Arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık C.S., müşteki G.Y. ve tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 29 Temmuz 2025'te sanığın, Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir inşaatta gece bekçiliği yapan arkadaşı G.Y. ile alkol aldıklarını belirtti.

İkili arasında bir süre sonra kavga çıktığını anlatan savcı, G.Y.'yi hem olay yerinde hem de hastanenin giriş kapısının yakınında bıçaklayan sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık C.S. savunmasında, G.Y.'nin kendisine hakaret edip saldırdığını öne sürerek, "Arkadaşımın saldırı karşısında kendimi korumak zorunda kaldım. Elimdeki bıçağı göğsüne doğru salladım, hedef gözetmedim. G.Y.'yi hastaneye kadar takip etmedim." beyanında bulundu.

Müşteki G.Y. ise "Sanığa küfretmedim. Beni hastaneye kadar takip etti. Hastane önünde kendisi tarafından tekrar bıçaklandım. Şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da Bıçakla Yaralama Davası - Son Dakika

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
SON DAKİKA: Adana'da Bıçakla Yaralama Davası - Son Dakika
