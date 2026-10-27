Adana'da Bir Umut Bir Yaşam Projesi'nde Türkiye'de yılda 26 bin tanı vurgulandı - Son Dakika
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Adana'da Bir Umut Bir Yaşam Projesi'nde Türkiye'de yılda 26 bin tanı vurgulandı

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Adana'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Bir Umut Bir Yaşam Projesi etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Türkiye'de her yıl 26 bin kadına meme kanseri tanısı konulduğu belirtilerek erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Adana'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Bir Umut Bir Yaşam Projesi" etkinliği düzenlendi.

Adana Kalkınma Programı kapsamında, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, Seyhan Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, programda yaptığı konuşmada, Adana Kalkınma Programı kapsamında sağlık alanındaki ilk çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kadın sağlığının toplum için önemli olduğunu ifade eden Şahin, "Bu faaliyetin başarılı olmasını temenni ediyorum. Çünkü kadınlarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin ve eşlerimizin sağlıklı olması bizler açısından da çok önem arz ediyor." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Emine Aygül Yeni de her yıl dünyada 2,3 milyon kadına meme kanseri tanısı konulduğunu belirtti.

Türkiye'de her yıl 26 bin kadına meme kanseri tanısı konulduğunu vurgulayan Aygül, kanserle mücadele kapsamında erken teşhisin önemine dikkati çekti.

Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Çiğdem Erhan da erken teşhisle tüm hastalara umut olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Programda, Uzman Dr. Yasemin Aydınalp Camadan ve Dr. Efe Ulaş İltemiş de kanser taramaları ve tedavi süreçleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinliğe, Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, sağlık çalışanları ve meme kanserini yenen kadınlar katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Bir Umut Bir Yaşam Projesi'nde Türkiye'de yılda 26 bin tanı vurgulandı - Son Dakika
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