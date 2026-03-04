Adana'da Bisikletli Hırsızlık

ADANA'da kimliği belirsiz kişi, bisikletle keşif yaptıktan sonra park halindeki yolcu minibüsünün kapısını açarak içindeki 4 bin TL'yi çaldı. Hırsızlık anları araç kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Bisikletle gelen kişi, keşif yaptıktan sonra park halindeki yolcu minibüsünün kapısını açıp, içindeki 4 bin TL'yi çaldı. Şüpheli, olayın ardından bisikletle bölgeden uzaklaştı. Aracına döndüğünde paraların çalındığını fark eden şoför, polise giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anları araç kamerasına yansıdı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Serhat GÜLER- Kamera: ADANA,