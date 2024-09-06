Bulgur Tenceresinde Ruhsatsız Tabanca - Son Dakika
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Bulgur Tenceresinde Ruhsatsız Tabanca

Bulgur Tenceresinde Ruhsatsız Tabanca

Adana'da polis, Samet B.'nin evindeki bulgur dolu tencereye gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirdi. Şüpheli, kendini korumak için silahı sakladığını söyledi.

06.09.2024 10:59
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ADANA'da polis, Samet B.'nin (22) evindeki bulgur dolu tencereye gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirdi. Sorgusunda, "Hasımlarım var, kendimi korumak saklıyordum" diyen Samet B., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki müstakil evde ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Şüpheli Samet B.'nin evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, salondaki bulgur dolu tencereye gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan Samet B., polis merkezindeki sorgusunda, "Hasımlarım var, kendimi korumak için silahı orada saklıyordum" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tabanca ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

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