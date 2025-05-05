Adana'da Cayrokopter Kazası - Son Dakika
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Adana'da Cayrokopter Kazası

Adana\'da Cayrokopter Kazası

Cayrokopter arıza nedeniyle sert iniş yaptı, teknisyen taburcu oldu, pilotun tedavisi devam ediyor.

05.05.2025 12:50
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ADANA'da arıza sonucu araziye sert iniş yapan 'cayrokopter'de hafif yaralanan teknisyen astsubay Fatih Gül taburcu oldu, pilot üsteğmen İbrahim Çelebi'nin tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde meydana geldi. Yörük Türkmen Şenlikleri'nde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bölgede uçuş yapan jandarmaya ait cayrokopter, arıza sonucu araziye sert iniş yaptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan teknisyen astsubay Fatih Gül ile pilot üsteğmen İbrahim Çelebi, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Gül taburcu edildi, İbrahim Çelebi'nin tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA

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