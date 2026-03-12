Adana'da Cep Telefonu Gasbına 2 Sanık Hapis Talebi - Son Dakika
Adana'da Cep Telefonu Gasbına 2 Sanık Hapis Talebi

12.03.2026 12:38
Adana'da cep telefonunu gasbeden 2 sanık için 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 21 Ocak'ta Ö.A'nın cep telefonunun zorla alınmasına ilişkin tutuklanan İ.S. ve E.Ö. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü gece vakti sokakta yürüdüğü sırada müşteki Ö.A'nın yolunun motosiklette gelen yüzleri maskeli İ.S. ve E.Ö. tarafından kesildiği belirtildi.

Kamera görüntülerine göre E.Ö'nün yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile havaya bir el ateş edip müştekiden cep telefonunu istediği anlatılan iddianamede, Ö.A'nın karşı çıkması üzerine sanıkların telefonu zorla alarak motosikletle olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.

İddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların, "silahla kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyacak şekilde birden fazla kişi tarafından yol kesmek suretiyle gece vakti yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 11'er yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İfadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Güvenlik, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

