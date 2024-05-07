Adana\'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışan 2 sanık hakkında dava açıldı

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Adana'da cezaevine uyuşturucu sokmaya çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 25 Kasım 2023'te tutuklanan Y.L. ve Y.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından toplamda 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanıkların Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olan ortak arkadaşları A.A'ya 24 Kasım 2023'te kapalı görüş için gittikleri sırada poşet içinde kıyafet getirip cezaevi görevlilerine teslim ettikleri belirtildi.

Cezaevi görevlilerinin poşeti inceledikleri ve kot pantolonun kemer kısmına dikilmiş bez içinde 11,6 gram sentetik uyuşturucu buldukları anlatılan iddianamede, sanıklar Y.L. ve Y.K'nin "İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadelerine yer verilen tutuklu 2 sanık, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.