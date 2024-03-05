Adana'da ruhsatsız silah operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da ruhsatsız silah operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Adana\'da ruhsatsız silah operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir çiftlikte yapılan operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

05.03.2024 09:37  Güncelleme: 09:41
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Adana'da bir çiftlikte ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir çiftliğe operasyon düzenledi.

Adreste, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da ruhsatsız silah operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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