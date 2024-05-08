Adana'da Kavga Sonucu Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Kavga Sonucu Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Adana\'da Kavga Sonucu Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan kavgada M.A. adlı kişi, kızını taciz ettiği iddiasıyla tartıştığı A.D.'ye tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan A.D. hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan M.A. ise cinayette kullandığı av tüfeğiyle birlikte polise teslim oldu.

08.05.2024 00:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

M.A. kızını taciz ettiği iddiasıyla Sarıçam Mahallesi'ndeki evinin önünde A.D. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. evden av tüfeğini alarak A.D'ye ateş etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.D. kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan M.A. daha sonra cinayette kullandığı değerlendirilen av tüfeği ile polise teslim oldu.

Kaynak: AA

Adana, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kavga Sonucu Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:34 Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı
22:15 Köyde korkunç olay Kesik baş her yerde aranıyor Köyde korkunç olay! Kesik baş her yerde aranıyor
22:01 Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu
19:43 Hamas Kahire’ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
18:02 Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti
00:00 Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedeflerini yerle bir etti Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedeflerini yerle bir etti
23:55 PSG’yi eleyen Dortmund, Şampiyonlar Ligi’nin ilk finalisti oldu PSG'yi eleyen Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti oldu
23:36 Annesine küfür edilen Emre Belözoğlu çılgına döndü: Canları sağ olsun demeyeceğim Annesine küfür edilen Emre Belözoğlu çılgına döndü: Canları sağ olsun demeyeceğim
23:31 Kahtalı Mıçe: Kansere yakalandığım idddiaları asılsız Kahtalı Mıçe: Kansere yakalandığım idddiaları asılsız
22:32 Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan’ı canlı yayında böyle savundu Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan'ı canlı yayında böyle savundu
22:24 Beşiktaş, Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Beşiktaş, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 01:04:53. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Kavga Sonucu Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement