Adana Pozantı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adana Pozantı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana Pozantı\'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, Eskikonacık Mahallesi'nin Çayır Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve 5 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

07.04.2024 16:29  Güncelleme: 16:30
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Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Eskikonacık Mahallesi'nin Çayır Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve 5 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana Pozantı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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