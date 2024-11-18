Adana'da Cinayet Davası Başladı

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Adana'da bir kişinin sokakta yürürken tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2'si firari, 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Abdullah D, Fetullah B, Halil K, Harun Ç, Hüseyin A, Mustafa A, Salih K, Sedat Y, Kasım H. ve Yasin K. ile bazı tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan tutuklu sanık Halil K. kentte hayvancılık işiyle uğraştığını ve maktul İbrahim Taşkıran'ı tanıdığını söyledi.

İbrahim Taşkıran'ın kardeşi Hüseyin Taşkıran'ın öldürülmesiyle ilgili kendisini sorumlu tuttuğunu belirten Halil K. şöyle devam etti:

"Benim ne İbrahim Taşkıran'ın ne de Hüseyin Taşkıran'ın öldürülmesi olayıyla bir ilgim yoktur. Bu kişilerin bana neden husumet beslediğini de anlamış değilim. Maktul İbrahim Taşkıran'ın cezaevinden çıktıktan sonra mahallede uyuşturucu satışı yaptığını ve haraç kestiğini biliyorum. Bu nedenlerle mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştığını biliyorum. Ben iddia edildiği gibi DEAŞ terör örgütü mensuplarını bu cinayete azmettiren kişi değilim. DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim."

Savunması alınan tutuklu sanık Salih K. ise İbrahim Taşkıran'ın öldürülmesi olayında yer almadığını öne sürerek, "Emniyette ayrıntılı beyanlarda bulundum. Ben sanık Halil K. veya bir başkası tarafından asla talimat almadım. Kimseyi bu cinayete azmettirmedim. DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliye ya da beraatlarını istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklulukta kaldıkları süre ve etki edebilecekleri bir delilin kalmamış olması hususları dikkate alınarak Abdullah D, Halil K, Harun Ç, Hüseyin A, Mustafa A, Salih K, Sedat Y, Kasım H. ve Yasin K'nin adli kontrol şartı ile tahliyesine, firari sanıklar Azad Y, Halil K. hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde, 1 Eylül 2023'te İbrahim Taşkıran'a, kaldırımda telefonda konuştuğu sırada motosikletle gelen iki kişiden biri çift tabancayla ateş açmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Taşkıran, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Cinayet, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansımıştı.

İbrahim Taşkıran'ın öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3'ü firari, 9'u tutuklu 18 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Firari 3 sanıktan biri olan Kasım H. ise kentte polis ekiplerince yakalanarak 20 Eylül'de "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürmeye yardım etme" suçundan Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı.