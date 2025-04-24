Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ciple motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Kozan-İmamoğlu kara yolunda 01 KY 136 plakalı cip, motosikletle çarpıştı.
Kazada yola savrulan motosiklette bulunan S.K. (21) ile H.C.S. (22) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Cip ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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