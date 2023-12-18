Adana\'da çocuğun öldürülmesi davası başladı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun yolda yürüdüğü sırada otomobilden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan sanık ve yeğeninin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçundan ise 2'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nurullah A. ve yeğeni N.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Nurullah A, olay günü Akıncılar Mahallesi'ndeki kıraathaneye gittiğini ve burada aralarında maktul Umut Kaya'nın da yer aldığı bir grubun yanına geldiğini söyledi.

Kendisini zorla pikaba bindirdiklerini öne süren Nurullah A, şöyle devam etti:

"Umut Kaya'nın elinde silah vardı. Beni pikap içinde darbetti. Ben de araç durduğu sırada kaçıp evime gittim. Daha sonra yeğenim N.A. evime geldi. N.A. bana 'araba bende birlikte bizim eve gidelim' dedi. N.A. ile yola çıktık. Sinanpaşa Mahallesi'nden geçerken yine Umut Kaya'nın içinde bulunduğu grupla karşı karşıya geldik. Aracı durdurduğum sırada Umut Kaya benim üzerime doğru yürüdü. Sabah yaşadığım olayın şokuyla araba ile birden hızlanmak istedim. Yan koltukta oturan N.A. birden silah çıkardı. Pencereden havaya doğru ateş etti. Ben Umut Kaya'nın vurulduğunu görmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Sanık N.A. ise olay günü amcası Nurullah A'nın telefon etmesi üzerine yanına gittiğini belirterek, "Ben arabanın penceresinden havaya doğru 3 el ateş ettim. Umut Kaya'nın nasıl öldüğünü bilmiyorum. Nasıl vurulduğunu görmedim. Ancak olay yerinden amcamla geçerken maktul bize küfrediyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, bu celseye katılmayan tanıkların zorla getirilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki Umut Kaya'nın yolda yürüdüğü sırada otomobilden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili şüpheli Nurullah A. (22) ve yeğeni N.A. (17), 29 Haziran'da tutuklanmıştı. Şüpheli Nurullah A'nın yeğeni sanık N.A. (17) hakkında savcılıkça hazırlanan iddianame ise değerlendirilmek üzere Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Sanık N.A. (17) hakkında hazırlanan iddianame, dosyalar arasındaki mevcut illiyet bağı gerekçesiyle amcası Nurullah A'nın yargılandığı dava ile birleştirilmişti.