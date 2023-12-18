 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da çocuğun öldürülmesi davası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da çocuğun öldürülmesi davası başladı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun otomobilden ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanık ve yeğeni hakkında müebbet hapis istemiyle dava başladı. Sanıkların savunmaları alındıktan sonra tutukluluk halleri devam etti.

Adana\'da çocuğun öldürülmesi davası başladı
18.12.2023 - 16:09,
Abone Ol

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun yolda yürüdüğü sırada otomobilden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan sanık ve yeğeninin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçundan ise 2'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nurullah A. ve yeğeni N.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Nurullah A, olay günü Akıncılar Mahallesi'ndeki kıraathaneye gittiğini ve burada aralarında maktul Umut Kaya'nın da yer aldığı bir grubun yanına geldiğini söyledi.

Kendisini zorla pikaba bindirdiklerini öne süren Nurullah A, şöyle devam etti:

"Umut Kaya'nın elinde silah vardı. Beni pikap içinde darbetti. Ben de araç durduğu sırada kaçıp evime gittim. Daha sonra yeğenim N.A. evime geldi. N.A. bana 'araba bende birlikte bizim eve gidelim' dedi. N.A. ile yola çıktık. Sinanpaşa Mahallesi'nden geçerken yine Umut Kaya'nın içinde bulunduğu grupla karşı karşıya geldik. Aracı durdurduğum sırada Umut Kaya benim üzerime doğru yürüdü. Sabah yaşadığım olayın şokuyla araba ile birden hızlanmak istedim. Yan koltukta oturan N.A. birden silah çıkardı. Pencereden havaya doğru ateş etti. Ben Umut Kaya'nın vurulduğunu görmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Sanık N.A. ise olay günü amcası Nurullah A'nın telefon etmesi üzerine yanına gittiğini belirterek, "Ben arabanın penceresinden havaya doğru 3 el ateş ettim. Umut Kaya'nın nasıl öldüğünü bilmiyorum. Nasıl vurulduğunu görmedim. Ancak olay yerinden amcamla geçerken maktul bize küfrediyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, bu celseye katılmayan tanıkların zorla getirilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 15 yaşındaki Umut Kaya'nın yolda yürüdüğü sırada otomobilden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili şüpheli Nurullah A. (22) ve yeğeni N.A. (17), 29 Haziran'da tutuklanmıştı. Şüpheli Nurullah A'nın yeğeni sanık N.A. (17) hakkında savcılıkça hazırlanan iddianame ise değerlendirilmek üzere Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Sanık N.A. (17) hakkında hazırlanan iddianame, dosyalar arasındaki mevcut illiyet bağı gerekçesiyle amcası Nurullah A'nın yargılandığı dava ile birleştirilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Akıncılar, Umut Kaya, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da çocuğun öldürülmesi davası başladı - Son Dakika


16:29
Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28
Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07
Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53
Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45
Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı
15:41
Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32
Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi

Son Dakika
16:29 Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28 Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07 Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53 Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45 Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı
15:41 Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32 Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi
15:16 Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:11 Ekonomik sıkıntılar çeken oyuncu Kim Zolciak, boşanma aşamasında olduğu kocasına ait eşyaları Instagram üzerinden satışa Çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 16:56:46. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da çocuğun öldürülmesi davası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement