Adana\'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü

Alanya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, biri bebek 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 17 sıralarında Keykubat Bulvarı Gazipaşa istikametinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın ardından polis ekipleri trafik akışını bir süre durdurarak olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.