Adana'da Çöp Yakımı Sağlık Sorunlarına Neden Oluyor

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Çöpleri boş araziye atıp yakarak vatandaşın zehir solumasına neden oluyorlar

Adana'da çöplerin depolanıp yakılma anı kamerada

Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara:

"Çöp yanmasının dumanına maruz kalmak akciğer hastalıklarını tetikler"

"Çöpler, usulüne uygun olarak depolanıp bertaraf edilmeli"

ADANA - Adana'da belediyeler tarafından çöp döküm alanına götürülmesi gereken çöplerin boş araziye atılarak yakılması tepki topladı. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, "Çöp yakımı sonucu ortaya çıkan dumana maruz kalan insanlarda akciğer hastalıkları sorunu gözükmektedir" dedi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bulunan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin arkasında bulunan İlim Yolu Bulvarı kenarında önce moloz dökmeyle başlayan vurdum duymazlık, ardından belediyelerin çöp dökmesiyle devam etti.

Üniversite arazisinin dibinde çöp depoluyorlar

Bilinçsiz insanların özellikle gece ve sabaha karşı saatlerinde çöpleri yakmasıyla bölgeden yükselen dumanlar hem çevre kirliliğine neden oluyor hem de pis koku yayıyor. Çöp dökülen alana çok yakın bir mesafede Adana Çöplüğü bulunmasına rağmen ise çöplerin üniversitenin arkasında depolanması ise pes dedirtti.

"Çöpler, çevre sorununa yol açar"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, çöplerin toplandığı bölgelerde yer altı sularını kirlettiğini belirterek, "Çöplerin bertaraf edilmesinde 3 aşama var. Bu çöplerin usulüne uygun toplanması, depolanması ve yok edilmesi gerekli. Bunlar zaten yasalarla belirlenmiştir. Bu görevde yasalarla belediyelere aitti. Bu çöpler toplandıktan sonra ayrıştırma ünitelerine gider ve depolanırlar. Ancak bunlar usulüne uygun depolanmadığında bazı çevre sorunları ortaya çıkabilir. Bu çevre sorunları sağlık bozukluklarına yol açabilir. Usulüne uygun çöpler depolanmadığı taktirde toprak kirliliği ve yer altı suları kirliliğine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"Bu görüntüler hiç hoş değil"

Çöp yakılmasının çok tehlikeli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Ertan Kara, "İlim Yolu Bulvarı'ndan geçerken çöplerin biriktirildiğini ve yakıldığını, istenmeyen dumanların çıktığını gördüm. Bunlar hava kirliliğine neden oluyorlar. Ayrıca toprak ve yer altı sularının kirlenmesine yol açacaktır. Son derece sakıncalı ve nahoş bir görüntü ortaya çıkmaktadır. İnsanlar bu durum karşısında sorun yaşayacaktır. Bu görüntüler hiç hoş değil, biran önce yetkililer bunun önüne geçmeli" diye konuştu.

Öte yandan Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, çöp yakımı sonucu ortaya çıkan dumana maruz kalan insanlarda akciğer hastalıkları görüldüğünü belirtti.