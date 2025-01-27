Adana'da Dairede Yangın Çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Demetevler Mahallesi'nde 3 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, evde hasar meydana geldi.
Yangında para ve altın dolu çantasının zarar görmediğini fark eden Suriye uyruklu kadın sevinç yaşadı.
Çantadaki para ve altınlar polis gözetiminde kadına teslim edildi.
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