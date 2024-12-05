Adana\'da Dart Turnuvası Ödül Töreni

Güncel

Adana'da polislerin desteğiyle düzenlenen dart turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince uygulanan "Gücümüz Sevgimiz Projesi" kapsamında çocuk ve gençlere yönelik dart kursu düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkılarıyla düzenlenen kursa minikler, gençler ve yıldızlar olmak üzere 3 kategoride 100 kişi katıldı.

Çocuk ve gençlerin suçtan uzak tutulması, bir spor dalında lisans edinmeleri, hızlı problem çözme, karar verme ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulması amacıyla verilen kursun sonunda dart turnuvası düzenlendi.

Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, her kategoride ilk 4'e girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.