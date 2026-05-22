Adana\'da DEAŞ Operasyonu: 16 Gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde, Irak ve Suriye'de örgüt adına faaliyette bulunup "uyuyan hücre" yapılanmasında yer aldığı belirlenen 16 zanlının kimliğini tespit etti.

Özel harekat ekiplerinin de katılımıyla dron destekli operasyonda, aralarında sözde sorumlu düzeyinde bulunanların da yer aldığı 16 Suriye ve Irak uyruklu şüpheli gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.