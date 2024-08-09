Adana'da DEAŞ Sanığına 15 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ Sanığına 15 Yıl Hapis İstemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığı hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanık H.Y'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

09.08.2024 14:28
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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanan H.Y. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık H.Y. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın terör örgütü DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, H.Y'nin dijital materyalinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

İddianamede, H.Y'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu, örgütten aldığı talimat kapsamında Suriye'deki DEAŞ üyelerine para aktardığı, örgüt adına para topladığı, terör örgütüne fon sağlama eyleminde süreklilik olduğu kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık H.Y'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

adana, Politika, Güncel, Son Dakika

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