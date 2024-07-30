Adana'da DEAŞ Sanığına 15 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ Sanığına 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığı hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Haziran ayında serbest bırakılan sanığın dijital materyallerinde örgüt mensuplarıyla yazışmaları ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatı tespit edildi. İddianamede, sanığın örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, örgüt üyeleriyle yoğun irtibatının olduğu ve silahlı çatışmalarda yer aldığı belirtildi. Sanığın suçlamaları kabul etmediği ve yargılanmasının yakın zamanda başlayacağı bildirildi.

30.07.2024 12:13
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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle haziran ayında yakalanıp polis merkezinde haftanın belirli günü imza atmak şartıyla serbest bırakılan H.H. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

H.H. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın terör örgütü DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, H.H'nin dijital materyalinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

İddianamede, H.H'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, ikametinde örgütsel doküman ele geçirildiği, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık H.H'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da DEAŞ Sanığına 15 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika

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