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Adana'da DEAŞ üyesi tutuklanan sanık hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ üyesi tutuklanan sanık hakkında dava açıldı

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar bulunduğu ve Suriye'deki üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu iddianamede yer aldı. Sanığın suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Adana\'da DEAŞ üyesi tutuklanan sanık hakkında dava açıldı
24.01.2024 - 10:48,  Güncelleme: 10:52
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Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 8 Ocak'ta tutuklanan Suriye uyruklu B.B.S. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu ve Suriye'deki sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları bilgisine yer verildi.

B.B.S'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatlarının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı ve ikametlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık B.B.S'nin yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: AA
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