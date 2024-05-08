Adana'da DEAŞ Üyesi Tutuklanan Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ Üyesi Tutuklanan Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana\'da DEAŞ Üyesi Tutuklanan Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'da DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan H.Ö. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, tanık ifadeleri ve dijital materyallerin delil olarak sunulduğu belirtildi. Sanığın örgütsel faaliyetlerde yer aldığı ve terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddia ediliyor. Tutuklu sanığın suçlamaları kabul etmediği ve yargılamasının ilerleyen günlerde başlayacağı bildirildi.

08.05.2024 12:35
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Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 1 Eylül 2023'te tutuklanan H.Ö. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık A.B, "H.Ö. terör örgütü DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı grubunda yer alıyordu. Kendisi benimle birlikte örgütsel ders ve toplantılara katılıyordu." beyanında bulundu.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu ve Suriye'deki üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

H.Ö'nün örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, terör örgütü DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı grubunda yer aldığı, örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, haklarında birçok kez DEAŞ'a üye olma suçundan işlem yapılan şüphelilerle irtibatlı olduğu, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık H.Ö'nün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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