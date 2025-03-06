Adana'da Deprem Tatbikatı Gerçekçi Antrenmanla Tamamlandı

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Adana'da öğrencilerle deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde öğrencilerle gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Deprem haftası nedeniyle Kozan ilçesinde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi ile Kozan Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Lütfiye Ali Şadi Ortaokulu'nda bin 500 öğrenci ile yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Öğrenciler sınıflarda "çök, kapan, tutun" ile deprem anında kendilerini korurken senaryo gereği afette yaralanan öğrenciler CANKUR ve AKOM ekipleri tarafından tahliye edildi. Rol yapan öğrencilerin hareketleri ise gerçeği aratmadı. Tatbikatta okul bahçesinde güvenli alanlara alınan öğrenciler, senaryoyu başarıyla tamamlarken kendilerini alkışlarla ödüllendirdi.

Öğrencilere teşekkür eden AKOM Müdürü Ali Güven, "Deprem ilimizin ve ilçemizin gerçeği. Bununla ilgili depremi engelleyemeyiz ama eğitimlerle zararı azaltabiliriz. Önce deprem anında sağlam bir nesnenin yanında bekledik ardından okulu hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye ettik. Başımızı tutmamız merdivenlerde duvar kenarlarından gitmeyerek güvenli alanlara geçtik. Senaryo gereği İtfaiye ve CANKUR ekiplerimiz yaralılarımızı kurtardı. Başarılı bir tatbikat oldu" dedi.