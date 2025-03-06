Adana'da Deprem Tatbikatı Gerçekçi Antrenmanla Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Deprem Tatbikatı Gerçekçi Antrenmanla Tamamlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, 1500 öğrenciyle gerçekleştirilen deprem tatbikatı, öğrencilerin gerçek bir deprem anındaki davranışlarını sergilemeleriyle başarıyla tamamlandı. Tatbikatta öğrenciler, 'çök, kapan, tutun' yöntemiyle kendilerini koruyarak güvenli alanlara geçti.

06.03.2025 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da öğrencilerle deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde öğrencilerle gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Deprem haftası nedeniyle Kozan ilçesinde Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi ile Kozan Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Lütfiye Ali Şadi Ortaokulu'nda bin 500 öğrenci ile yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. Öğrenciler sınıflarda "çök, kapan, tutun" ile deprem anında kendilerini korurken senaryo gereği afette yaralanan öğrenciler CANKUR ve AKOM ekipleri tarafından tahliye edildi. Rol yapan öğrencilerin hareketleri ise gerçeği aratmadı. Tatbikatta okul bahçesinde güvenli alanlara alınan öğrenciler, senaryoyu başarıyla tamamlarken kendilerini alkışlarla ödüllendirdi.

Öğrencilere teşekkür eden AKOM Müdürü Ali Güven, "Deprem ilimizin ve ilçemizin gerçeği. Bununla ilgili depremi engelleyemeyiz ama eğitimlerle zararı azaltabiliriz. Önce deprem anında sağlam bir nesnenin yanında bekledik ardından okulu hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye ettik. Başımızı tutmamız merdivenlerde duvar kenarlarından gitmeyerek güvenli alanlara geçtik. Senaryo gereği İtfaiye ve CANKUR ekiplerimiz yaralılarımızı kurtardı. Başarılı bir tatbikat oldu" dedi.

Kaynak: İHA

Deprem Tatbikatı, Deprem, Eğitim, Sağlık, Güncel, Kozan, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Deprem Tatbikatı Gerçekçi Antrenmanla Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:02:36. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Deprem Tatbikatı Gerçekçi Antrenmanla Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.