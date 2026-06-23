Adana'da Kadınlar, Deprem Sonrası Yaşadıklarını Anlattı

(ADANA)- Adana'da düzenlenen Dayanışma Buluşması'nda, depremden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren Adana ve Samandağ Kadın Yaşam Merkezleri bir araya geldi. Program kapsamında merkezlerden yararlanan kadınlar, deprem sonrası yaşadıkları deneyimleri ve güçlenme süreçlerini katılımcılarla paylaştı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kadın Koalisyonu, Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği ile Sivil Toplum için Destek Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Dayanışma Buluşması" etkinliğinde, depremden etkilenen bölgelerde kadınların güçlenmesini, dayanışmasını ve sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Adana Kadın Yaşam Merkezi ile Samandağ Kadın Yaşam Merkezi üyeleri bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer'in yanı sıra çok sayıda kadın, engelli birey, sivil toplum temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Depremden doğrudan etkilenen illerde kurulan Kadın Yaşam Merkezleri; başta kadınlar, çocuklar, engelli bireyler ve eşitsiz koşullarda yaşayan gruplar olmak üzere birçok kişinin güvenli bir ortamda bir araya geldiği, hak temelli çalışmalar yürüttüğü ve dayanışma ağlarını güçlendirdiği mekanlar olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

KADINLAR DENEYİMLERİNİ AKTARDI

Program kapsamında Adana Kadın Yaşam Merkezi'nden yararlanan kadınlar, deprem sonrası yaşadıkları deneyimleri ve güçlenme süreçlerini katılımcılarla paylaştı. "İlham Veren Hikayeler" başlıklı bölüm ilgiyle takip edildi. Ayrıca merkezlerin çalışmalarını yansıtan bir sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Programın önemli bölümlerinden birini ise Samandağ Kadın Yaşam Merkezi bünyesinde yürütülen "Engelli Bireyler ve Bakım Verenler: Sosyalleşme, Dayanışma ve Güçlenme Çalışmaları Projesi" kapsamında kurulan Nar Taneleri Engelli Korosu oluşturdu. Koro performansı, katılımcıların beğenisini topladı. Etkinlikte ayrıca, Samandağ Kadın Yaşam Merkezi Umudun Çiçekleri Engelli Halk Oyunları Grubu sahne aldı.

DAYANIŞMA GÜCÜ

Etkinlikte, deprem sonrası iyileşme sürecinde kadınların, engelli bireylerin ve bakım verenlerin güçlenmesine yönelik çalışmaların görünürlüğünün artırılmasının önemi vurgulandı. Etkinliğe katılanlar, dayanışmanın iyileştirici gücüne dikkat çekerek benzer buluşmaların sürdürülmesi temennisinde bulundu.