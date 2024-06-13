Adana'da Dereye Düşen Araçta 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Dereye Düşen Araçta 3 Kişi Yaralandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Ali Usta'nın idaresindeki hafif ticari araç, Tufanbeyli yolunda kontrolden çıkarak Obruk deresine düştü. Kazada sürücü ile araçtaki Elfiraz Usta ve Nejla Usta yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elfiraz Usta'nın durumu ağır olduğu için ambulans helikopterle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

13.06.2024 15:59
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, dereye düşen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ali Usta (70) idaresindeki 45 BHH 01 plakalı hafif ticari araç, Tufanbeyli yolunda kontrolden çıkarak Obruk deresine düştü.

Kazada sürücü ile araçtaki Elfiraz Usta (70) ve Nejla Usta (65) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalelerin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık durumu ağır olan Elfiraz Usta daha sonra ambulans helikopterle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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