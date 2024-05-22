Adana\'da Diş Polikliniğinden Çıkan Kişiye Silahlı Saldırıda Bulunan 2 Sanık Hakkında Dava Açıldı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde diş polikliniğinden çıkan kişiye silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Dadaloğlu Mahallesi'nde 29 Ağustos 2023'te F.A'nın bir diş polikliniğinden çıkarken silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 30 Ağustos 2023'te tutuklanan D.B. (17) ile R.K. (16) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü diş polikliniğine giden F.A'nın işlemleri sonrası klinik yakınına park ettiği otomobiline yürürken alkollü sanıklar D.B. ve R.K. tarafından yolunun kesildiği belirtildi.

İddianamede, otomobiline bindiği sırada sanıkların F.A'yı zorla aracından indirmeye çalıştıkları, bu sırada otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalışan müştekinin aracının arkasına doğru 5 el ateş ettikleri ve aracın ve müştekinin isabet almadığı kaydedildi.

Fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların müştekiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri anlatılan iddianamede, D.B. ve R.K'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.