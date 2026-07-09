KAZA, DOLMUŞUN YOL KAMERASINDA
Adana'da yolun karşısında geçmek isteyen Ümmü Elsun'un (22), Mehmet Leventerler'in (45) dolmuş ile çarpıp, ölümüne neden olduğu kaza anına ait yol kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dolmuşun yol kamerasının kaydında, Leventerler'in kazanın ardından durmadan yoluna devam ettiği görüldü.
Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,
Son Dakika › Güncel › Adana'da Dolmuşla Çarpışma, Kaza Anı Kaydedildi - Son Dakika
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