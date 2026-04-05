Adana'da Dolu Yağışı Cadde ve Sokakları Beyaza Bürüdü
Adana'da Dolu Yağışı Cadde ve Sokakları Beyaza Bürüdü

05.04.2026 18:00
Adana'da aniden başlayan sağanak yağmur doluya dönüşerek cadde ve sokakları kapladı.

ADANA'da aniden başlayan sağanak, dolu yağışına dönüşünce cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarıda bulunduğu kentte aniden başlayan sağanak, ardından dolu yağışına dönüştü. Şiddetli dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kentte bazı noktalarda yollarda su birikintileri oluştu. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, sürücüler de trafikte güçlükle ilerledi. Bazı çocuklar dolu yağışının ardından sokakta oynadı. Akşam saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen yağış nedeniyle kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarı yapıldı.

Kaynak: DHA

Sağanak Yağmur, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Adana, Son Dakika

