Adana'da Dronla Trafik Denetimi: Kural İhlali Yapan Sürücülere Cezalar Verildi - Son Dakika
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Adana'da Dronla Trafik Denetimi: Kural İhlali Yapan Sürücülere Cezalar Verildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yapılan dronla trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere ceza uygulandı. Denetimde ehliyetsiz araç kullanan, araçta yüksek sesle müzik dinleyen, kasksız motosiklet kullanan, tehlikeli şerit değiştiren, sigortasız ve plakasız araç kullanan 27 sürücüye 174 bin 387 lira ceza kesildi. Kontrol edilen 270 araçtan 7'si trafikten men edildi, alkollü araç kullanan bir sürücüye de adli işlem yapıldı.

27.07.2024 10:53
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde dronla yapılan trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi, Trafik Denetleme Şubesi ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Turgut Özal ve Uğur Mumcu bulvarlarında trafik denetimi yapıldı.

Denetimde bir motosiklet sürücüsünün kendisini durdurmak isteyen polis ekibinden kaçması dronla havadan görüntülendi.

Motosikleti bırakıp kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Denetimde ehliyetsiz araç kullanan, araçta yüksek sesle müzik dinleyen, kasksız motosiklet kullanan, tehlikeli şerit değiştiren, sigortasız ve plakasız araç kullanan 27 sürücüye 174 bin 387 lira ceza uygulandı.

Kontrol edilen 270 araçtan 7'si trafikten men edildi, alkollü araç kullanan bir sürücüye de adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Dronla Trafik Denetimi: Kural İhlali Yapan Sürücülere Cezalar Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Dronla Trafik Denetimi: Kural İhlali Yapan Sürücülere Cezalar Verildi - Son Dakika
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