Adana\'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri Düzenlendi

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla kentin çeşitli noktalarında çocuklar için eğitici ve eğlendirici etkinlikler düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Şakirpaşa Mahallesi'nde düzenlenen Çocuk Hakları Atölyesi'nde, 12-13 yaş aralığında 150 çocuk, iki farklı oturumda bir araya geldi. Atölyede, yaratıcı drama teknikleriyle çocukların interaktif katılımı sağlandı ve çocuklar haklarını öğrenirken aynı zamanda eğlendi.

Yüreğir ilçesindeki Çocuk Hakları Durağı'nda çocuklara, haklarına ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve hak kavramının önemi üzerine bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık Parkı'nda ise yaklaşık 300 çocuğa yönelik bilinçlendirici bir etkinlik düzenlendi, burada çocuklara hakları anlatılırken, kendilerini ifade edebilmelerine yönelik de çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.