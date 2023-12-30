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Adana'da durdurulan takside 3 ruhsatsız silah ele geçirildi, yolcu tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da durdurulan takside 3 ruhsatsız silah ele geçirildi, yolcu tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Yolcu tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dedekorkut Mahallesi'nde bir taksiyi durdurarak arama yaptı. Bagajdaki poşetlerde ruhsatsız otomatik tüfek ve 2 tabanca ile bu silahlara ait mermiler bulundu. Sürücü serbest bırakılırken, yolcu tutuklandı.

Adana\'da durdurulan takside 3 ruhsatsız silah ele geçirildi, yolcu tutuklandı
30.12.2023 - 11:17,  Güncelleme: 11:19
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Adana'nın merkez Yüreğir ilesinde, şüphe üzerine durdurulan takside 3 ruhsatsız silah ele geçirildi, yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motorize Yunus Timleri, Dedekorkut Mahallesi'nde devriye görevi yürütürken şüphe üzerine bir taksiyi durdurup arama yaptı.

Ekipler, bagajdaki poşetlerde ruhsatsız otomatik tüfek ve 2 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Bunun üzerine sürücü Mazlum Yasin A. (31) ile müşteri Beytullah A. (23) gözaltına alındı.

Şüpheli Beytullah A, emniyetteki ifadesinde, silahları sulama kanalı kenarında bulduğunu ve evine gitmek için taksiye bindiğini iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Beytullah A. tutuklandı, Mazlum Yasin A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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