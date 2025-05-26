Adana'da Eğlence Mekanında Çaldığı Araçla Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Eğlence Mekanında Çaldığı Araçla Yakalandı

26.05.2025 11:19
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Tuna Y., eğlence sonrası ulaşım bulamayınca park halindeki otomobili çaldı, tutuklandı.

ADANA'da eğlence mekanında çıktıktan sonra ara sokakta yürüyen Tuna Y. (36), park halindeki otomobili çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan Tuna Y., "O saatte ulaşım aracı bulamayınca otomobili çaldım" dedi.

Olay, 20 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında arkadaşları ile içki içtikten sonra ayrılan Tuna Y., ara sokakta yürürken B.A.'nın park halindeki otomobilinin kelebek camını kırdı. Kapıyı açtıktan sonra otomobile binen Tuna Y., düz kontak yaparak aracı çalıştırdı. Tuna Y., çaldığı otomobille uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

EVİNDE YAKALANDI

B.A.'nın ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, 3 günlük ve 50'den fazla güvenlik kamerasını inceledi. Şüphelinin 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı olan Tuna Y. olduğu tespit edildi. Tuna Y., Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Çalıntı araç da evin olduğu sokakta bulundu. Otomobil, sahibine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Tuna Y., sorgusunda, "Arkadaşlarımla eğlendikten sonra saatin geç olduğunu fark ettim. Teklif etsem de hiçbiri beni eve bırakmak istemedi. O saatte ulaşım aracı bulamayınca otomobili çaldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuna Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber : Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Otomobil, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Eğlence Mekanında Çaldığı Araçla Yakalandı - Son Dakika

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