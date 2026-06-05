Adana'da 'Emanet' Kısa Filminin Gösterimi

Adana'da, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda düzenlenen "Ahilikten İlhamla Sürdürülebilir Yarınlar" konulu yarışmada birincilik elde eden "Emanet" adlı kısa filmin gösterimi gerçekleştirildi.

Seyhan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Üstün, Adana Seyhan ÇEP Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında, kısa filmin hazırlanmasına katkıda bulunanları tebrik etti.

Okul müdürü Saffet Alptekin de öğrencilerinin sadece kısa film alanında değil, farklı branşlarda da önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

Filmin rehberliğini yapan Radyo ve Televizyon Bölümü öğretmeni Ömürzat Toparlak da kısa filmlerinin ödül almasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Konuşmaların ardından "Emanet" filminin gösterimi yapıldı.

Daha sonra film ekibine başarı, katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verildi.