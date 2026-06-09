Adana'da Eşini Baltayla Öldüren Zehirciye Ağırlaştırılmış Müebbet

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde karısını baltayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim C. (73) ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, İbrahim C'nin nedeni tam olarak bilinmeyen tartışmada resmi nikahlı eşi Ayşe C'yi (65) kafasına baltayla vurarak yaraladığını belirtti.

Ayşe C'nin aldığı darbeler sonucunda hayatını kaybettiğini anlatan savcı, alınan rapora göre cezai ehliyeti tam olan sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık İbrahim C, olay günü sabah hastaneye gitme konusu nedeniyle eşiyle tartıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Eşim bana ve babama yönelik hakaretler etmeye başladı. Ben her ne kadar kendisine 'hakaret etme' dediysem de devam etti. Daha sonra mutfağa gidip bıçak aldı ve bana saldırmaya çalıştı. Ben de çok sinirlendiğim için dayanamadım, evde bulunan küçük balta tarzı aletle eşime vurdum. Biz eşimle 40 yıldır evliydik. Çoğu zaman eşimle ağız kavgası yapardık ancak onu öldürdüğüm için çok pişmanım. Ben yaklaşık 40 yıldır ruh sağlığına giderim, sinirsel rahatsızlığım vardır ve bu nedenle de ilaç kullanırım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Mahkeme heyeti, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

PTT Evleri Mahallesi 3544 Sokak'ta ikamet eden İbrahim C, 26 Ekim 2023'te eşi Ayşe C'yi evlerinde başına baltayla vurarak öldürmüştü. 30 Ekim'de tutuklanan zanlı hakkında hazırlanan iddianamede "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.