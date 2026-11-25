Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde av tüfeğiyle eski baldızını yaralayan ve kadının erkek arkadaşını öldüren sanık, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.K. (39) ile müşteki D.T. (23) ve avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 29 Mayıs 2024'te Atakent Mahallesi'ndeki evine gelen eski baldızı D.T'yi??????? av tüfeğiyle yaraladığını, müştekinin erkek arkadaşı Şahan Uğurlu'yu (30) da öldürdüğünü belirtti.

Savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

M.K. ise savunmasında Uğurlu'nun kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, şu beyanda bulundu:

"Uğurlu'yu evimden gitmesi için uyardım çünkü kızlarım çok korkuyordu. İkametimdeki av tüfeğimi aldım. Kapıya doğru yaklaşırken maktul elimdeki tüfeği tutup çekmeye çalıştı. Tüfek o sırada patladı ve Uğurlu isabet aldı. Çocuklarımı alıp evden uzaklaşmak istediğim sırada aşağıda D.T. ile çarpıştım. Tüfeği geriye doğru çekmek isterken silah kazara patladı ve D.T. de yaralandı. Kimseyi öldürmek ya da yaralamak gibi bir amacım yoktu."

D.T. ise sanığın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, "Olay günü aşağıda telefonda annemle konuşurken Şahan Uğurlu yukarı doğru çıktı. Bu sırada silah sesi duydum. Yukarı çıkarken sanık elindeki tüfekle hedef alarak bana da ateş etti. Sanıktan şikayetçiyim." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplamda 35 yıl hapis cezasına çarptırdığı M.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.