Adana\'da Eski Eş Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.
Güzelyalı Mahallesi 81156 Sokak'ta Feray Balkan (39), annesinin evinin bulunduğu apartmana gireceği sırada eski eşi Seçkin E. (39) tarafından tabancayla vuruldu.
Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Balkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekipler, astsubay olduğu öğrenilen Seçkin E'yi gözaltına aldı.
Acı haberi alarak olay yerine giden Balkan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
Feray Balkan'ın Nizip Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.
Öte yandan, Feray Balkan ve Seçkin E'nin iki çocuklarının olduğu ve yaklaşık bir yıl önce boşandıkları belirtildi.
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